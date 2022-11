Hospitais vão ter equipas de coordenação para melhorar serviços de urgência

Depois de três anos de pandemia, a saúde em Portugal enfrenta novos desafios. O ministro da Saúde apresentou esta quarta-feira o plano estratégico para o inverno, que passa também pela vacinação contra a gripe e a covid-19.

Este é um dos eixos do plano estratégico do Ministério da Saúde para o inverno 2022/2023, mas entre as medidas a implementar está também a melhoria do serviço de urgência.

O Governo vai criar equipas de coordenação nos hospitais para melhorar os serviços de urgência. Manuel Pizarro admite que se tem feito sentir em todo o país uma grande afluência às urgências, mas considera que a pressão nos hospitais é sazonal e já está a diminuir.

A causa para a pressão sobre os serviços de saúde é apontada pelo Governo ao aumento de infeções respiratórias. Por essa razão foi anunciado esta quarta-feira que o portal do SNS vai ter informação atualizada diariamente sobre os centros de saúde com horário alargado ou com atendimentos suplementares, para evitar a sobrelotação das urgências hospitalares.

Na apresentação do plano, onde estiveram presentes também o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares disse que o portal do SNS vai ter “informação atualizada diariamente, para que as pessoas possam acorrer aos locais que estão abertos".