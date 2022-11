Chega celebra o 25 de Novembro de 1975 com jantar-comício

O Chega realizou um jantar-comício para assinalar o 25 de novembro, data em que o partido considera que foi instalada a verdadeira democracia e o Estado de Direito em Portugal.

No discurso, André Ventura acusou o PS e PSD de serem responsáveis por um regime de corrupção.

A visita de Lula da Silva que o Chega considera corrupto, Miguel Alves e os 300 mil euros e o livro polémico onde António Costa é acusado de interferir na banca.



André Ventura também fez reparos para os quase parceiros de direita. Quase porque o PSD desistiu da comissão de inquérito sobre a eventual interferência política na banca.

André Ventura, no debate na Assembleia da República elegeu 25 de novembro como "um bom dia para iniciar o combate final contra um Governo que durante anos foi dominado pela extrema-esquerda, encontrou agora dois novos apêndices no Livre e no PAN e continua o seu percurso de destruição de Portugal" .

O 25 de Novembro de 1975 foi uma ação militar que colocou um ponto final ao então designado Processo Revolucionário em Curso (PREC) e consolidou a estabilidade democrática do regime.