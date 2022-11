Portugal regista um número recorde de alunos estrangeiros no Ensino Superior

Portugal nunca teve tantos alunos estrangeiros nas universidades. Estavam inscritos 69965 estudantes estrangeiros no ensino superior em Portugal no ano letivo passado.

Escreve o diário de notícias é um aumento significativo face ao ano anterior. No ano letivo de 2020/2021 havia em Portugal cerca de 59 mil alunos

vindos de outros países para tirar um curso superior. Em 2021/2022 a subida foi de mais de 10 mil estudantes.

Os dados confirmam a tendência: os estrangeiros preferem cada vez mais o ensino superior português. Há cerca de dez anos, o número rondava os 31 mil.

Uma diferença de quase de 39 mil estudantes estrangeiros.

Apesar de um significativo dos estudantes vindos dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), é um país do outro lado do Oceano Atlântico

que ocupa o primeiro lugar no pódio. Os alunos brasileiros são os que mais procuram o ensino em Portugal, seguidos pela Guiné- Bissau, Cabo Verde, Angola e Espanha.

França, Itália, Alemanha, Moçambique e China estão também na listados países que mais enviam jovens para as universidades e politécnicos portugueses.

Acredita-se que o número de estudantes estrangeiros no ensino superior português continue a aumentar nos próximos anos.