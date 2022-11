Campanha do Banco Alimentar já recebeu doações de "muitas toneladas de alimentos"

Segundo dia da campanha do Banco Alimentar contra a Fome. Este sábado já terão sido recolhidas pelo menos mil toneladas de alimentos.

A iniciativa conta com mais de 40 mil voluntários que estão em centenas de supermercado de todo o país. O objetivo e conseguir apoiar mais de 400 mil pessoas.



O Presidente da República visitou as instalações do Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, no sábado ao final da tarde.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o "grau de solidariedade único" dos portugueses, num país com um "número muito elevado" de pessoas em situação ou em risco de pobreza alimentar.

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, Isabel Jonet referiu que "os portugueses são muito generosos" e até cerca das 19:00 de hoje [sábado] já tinham sido doadas "muitas toneladas de alimentos".

O Banco Alimentar contra a Fome realiza hoje e domingo uma nova campanha de recolha de alimentos em supermercados. A recolha prossegue depois até 04 de dezembro, através da aquisição de vales em supermercados ou de contribuições através do site www.alimentestaideia.pt.