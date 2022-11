Campanha do Banco alimentar em Coimbra está a correr melhor do que em maio

Em Coimbra a campanha do banco alimentar parece estar a ser bem sucedida. As primeiras projeções apontam para um aumento das doações apesar de os preços estarem mais elevados do que em maio, altura do último peditório.



Situada na baixa da cidade onde a maioria dos residentes tem uma idade mais avançada e há também uma comunidade grande de emigrantes, esta superfície está a registar números elevados.

Mesmo com os preços de muitos alimentos mais caros, os sacos de papel com os bens que o banco alimentar recomenda têm sido entregues a bom ritmo.

A ajuda dos voluntários é essencial à entrada e à saída dos clientes. Nem todos participam mas quem o faz mostra solidariedade para com quem mais precisa. E os números têm vindo a subir.

Neste e nos restantes super e hipermercados da cidade, assim como em todo o país, até ao horário de encerramento das superfícies os voluntários do banco alimentar vão estar à espera de quem quiser contribuir para a campanha de recolha de alimentos.