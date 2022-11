Madeira foi distinguida como melhor destino de cruzeiros da Europa

O prémio chega em plena época alta e, em que todos os dias, milhares de pessoas desembarcam no porto do Funchal.

Na Madeira as contas indicam que cada passageiro desembarcado deixa, em média, 80 euros na economia regional. E, por isso, o lema é receber o melhor possível

Estima-se que, no fim de 2022, 400 mil passageiros terão passado pelos portos do arquipélago. Um número aquém ainda dos resultados anteriores à Covid-19 e que, por enquanto, colocam em lista de espera os planos para ampliar o molhe do porto do Funchal

O financiamento será determinante na decisão já que há muita incerteza para 2023 e obras mais prioritárias.

E o certo é que quem chega de navio à Madeira gosta ao ponto de a eleger o melhor destino de cruzeiros da Europa.