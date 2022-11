Um homem de 42 anos morreu hoje na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na autoestrada 2 (A2), junto a Palmela (Setúbal), revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o alerta foi dado pelas 01:50, tendo do acidente ocorrido ao quilómetro 24 da A2 resultado ainda dois feridos assistidos no local.

As operações de socorro mobilizaram 15 operacionais dos Bombeiros de Palmela, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), GNR e Brisa, apoiados por oito veículos.