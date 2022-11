Ministro da Saúde admite que problema das urgências "é crónico"

O ministro da Saúde diz que o atendimento nas urgências está hoje muito melhor que há uma semana. Mas as imagens mostram doentes amontoados em corredores por exemplo no Hospital Garcia de Orta. Manuel Pizarro diz que não conhece a situação concreta, mas garante que são problemas pontuais.

A Administração do Hospital Garcia de Orta não confirmou a situação de caos revelada em imagens alegadamente captadas na tarde de ontem, domingo, com doentes acamados nos corredores a aguardar por cuidados médicos.

Questionado pelos jornalistas, o ministro da Saúde começou por dizer que tem informação de que se trata de uma "falsificação grosseira" mas remata com a garantia de que, a ser verdade, são problemas pontuais.

“Hoje a situação nos hospitais portugueses estão muito melhor que na segunda-feira passada. Admito que num ou noutro hospital estamos com dificuldades atendimento, mas não podemos confundir com situação geral dos serviços do SNS. Hoje se for consultar e ver os hospitais de Lisboa, vê que as coisas estão correr francamente melhor”.