"Chorámos, pulámos, foi uma emoção": funcionárias de lar vencem prémio de um milhão de euros

Dez funcionárias de um lar do Crato ganharam o prémio do último sorteio do Milhão. O grupo, que criaram há três anos no trabalho, já tinha ganho pequenos prémios, mas nunca um de valor tão elevado.

No total as grandes vencedoras irão partilhar 800 mil euros. O prémio é de um milhão de euros mas, como é habitual em valores acima dos cinco mil euros, 20% fica para o Estado português.

Todavia, não são 200 mil euros a menos que estragam a festa destas funcionárias do lar da Aldeia da Mata, no Crato. As 10 felizes contempladas já jogavam juntas há três anos, mas nunca tinham recebido um valor tão expressivo.

"Temos esta sociedade há três anos e estamos sempre na esperança de sair", diz Paula Pereira, umas das vencedoras.

"Chorámos, pulámos, foi uma emoção. Só acredito mesmo quando vir o dinheiro a entrar na conta", revela Helena Costa, outra das apostadoras vitoriosas.

Apesar de ainda estarem “a interiorizar o que aconteceu" muitos dos planos para a aplicação do dinheiro já foram traçados. Pagamento de empréstimos e outras dívidas são alguns dos exemplos apontados pelas vencedoras.