Consumidores acusam Via Verde de esquema de burla com os identificadores

Dezenas de reclamações contra a Via Verde estão a chegar ao Portal da Queixa. Os consumidores falam num esquema de burla com identificadores. A empresa desmente.

Só este mês, as queixas contra a Via Verde cresceram 50% face a outubro. Segundo os queixosos, a empresa envia em e-mail aos clientes a informar sobre falhas no identificador e a pedir que seja substituído, mas os consumidores alegam que os aparelhos estão a funcionar corretamente.

Acrescentam que esta situação trata-se de uma estratégia para o cliente aderir a uma nova modalidade de pagamento – mensal ou anual – sobre o equipamento. Denunciam ainda que a empresa está a agir de má fé e a enganar os clientes, no que consideram ser um esquema de burla.

Contactada pela SIC, a Via Verde nega de forma categórica as acusações. Esclarece que a empresa apenas contacta o cliente quando aparece uma luz amarela na passagem de portagem, o que pode indicar um problema. Garante que o faz para proteger os consumidores, uma vez que estão em causa transações financeiras.

Se o problema for confirmado, o cliente pode subscrever um plano Via Verde ou, se preferir, comprar um identificador novo. No entanto, fica a ressalva: a decisão final é sempre do cliente.