McDonald's Portugal recicla 18 mil fardas e ajuda 5.500 famílias

A Fundação Infantil Ronald McDonald está a distribuir kits de conforto e higiene a pais que estejam com os filhos internados nos hospitais. Os kits são embalados em 5.500 sacos, que foram reciclados de antigas fardas doadas pela McDonald's de Portugal.

Em seis meses, 18 mil fardas antigas dos colaboradores de uma das maiores cadeias mundiais de restaurantes de fast food ficaram reduzidas a fibra reciclada, pano de fundo para um projeto solidário.

“Não estávamos preparadas para projetos tão grandes. Foram divididos os casacos para um lado os polos para o outro. Foram reembalados, a seguir foram abertos e selecionados os fechos e botões e retirados e voltaram a ser embalados. Definimos uma mistura para entrar para a máquina de reciclagem”, explica João Valério, administrador da Recutex, fábrica responsável pela transformação têxtil.

Foram recicladas 20 toneladas de roupa que resultaram em 5.500 sacos que ganharam cor com tintas amigas do ambiente. Os voluntários da Fundação Infantil Ronald Mcdonald encheram os sacos com algum conforto para pais que acompanham os filhos hospitalizados.

O projeto solidário, que começou no ano passado, reveste-se agora de uma componente ambiental.

“Tínhamos 18 mil fardas antigas e que queríamos dar um fim de vida útil e correto. Portanto, porque não um projeto de economia circular a juntar a um impacto na comunidade”, conta Marta Amaro, responsável pelo departamento de comunicação do McDonald's.

A iniciativa era para durar três meses mas a resposta foi "positiva", o que levou a que o projeto fosse alargado.