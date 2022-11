Ministro da Saúde atento aos preços dos medicamentos para evitar subidas

O Governo garante estar atento ao preço dos medicamentos para evitar que haja subidas dos valores no próximo ano. Numa audição do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, no Parlamento, o PSD criticou ainda a escolha do Executivo para liderar a Entidade Reguladora da Saúde.

À audição do ministro da Saúde no Parlamento, o PSD trouxe várias críticas e um pedido: que o Governo volte atrás na escolha de António Pimenta Marinho para presidente da Entidade Reguladora da Saúde.

Ao olhar para o relatório da comissão de recrutamento, Manuel Pizarro focou-se na palavra “adequado”. Já o PSD preferiu a palavra “reservas”. O PCP questionou o ministro sobre a falta de alguns medicamentos e quis saber o que anda o Governo a fazer para evitar que o aumento do custo de vida se venha a sentir também na conta da farmácia.

Manuel Pizarro promete estar atento a essa questão e também à covid-19. O ministro da Saúde traçou como meta vacinar com a dose de reforço três milhões de pessoas até ao Natal. Até agora, já foram vacinadas mais de 2,3 milhões de pessoas.