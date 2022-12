Três mortos em incêndio numa habitação em Sabrosa

Três pessoas morreram hoje na sequência de um incêndio numa habitação em Sabrosa, no distrito de Vila Real.

"O incêndio na habitação situada no centro da localidade causou três vítimas mortais, duas do sexo feminino e uma do masculino. Temos também a informação de que duas pessoas conseguiram sair a tempo da casa e não temos indicação de que terão sofrido ferimentos", disse fonte do CDOS de Vila Real, acrescentando desconhecer para já mais pormenores.

O alerta para o incêndio foi dado às 05:03.

Às 06:30 estavam no local 23 operacionais, entre Bombeiros Voluntários de Sabrosa, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de 11 veículos.