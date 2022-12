Utentes do Centro de Saúde de Algueirão-Mem Martins exigem mais médicos e enfermeiros

Os utentes do Centro de Saúde de Algueirão-Mem Martins estão em protesto esta sexta-feira para exigir a colocação de mais médicos de família, enfermeiros e administrativos.

Há utentes à porta do centro de saúde desde as 04:00 para conseguirem a marcação de uma consulta. Na fila existem pessoas acompanhadas de crianças, queixam-se de nem haver um banco para esperarem e explicam que a situação é recorrente, como nos explica o repórter da SIC no local, Hugo Garrido.