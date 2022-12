Funeral de João Semedo: balões e aplausos na despedida a “Johnson”

Decorreu na tarde deste sábado o funeral de João Semedo, o fundador da Academia do Johnson que trabalha com jovens de bairros carenciados da Amadora. Em cortejo, foram muitos os familiares e amigos que quiseram prestar uma homenagem em frente à associação, no Bairro do Zambujal.

Inspirador para centenas de crianças e jovens, que há anos apoiava através de atividades desportivas e sociais, João Semedo Tavares ficou conhecido por assumir a sua passagem pela prisão e disso ter feito uma lição de vida, que procurou transmitir.

Nos últimos anos concretizou o seu projeto de apoiar as crianças e os jovens de bairros desfavorecidos, nomeadamente na Amadora, através da educação e do desporto e com a criação da Academia do Johnson.