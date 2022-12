INEM vai reforçar meios de emergência

O INEM anunciou o reforço do dispositivo com 37 meios de resposta a acidentes e casos de doença súbita, no âmbito do plano de resposta sazonal em saúde.

O dispositivo será reforçado até ao fim do ano, sobretudo com ambulâncias dos bombeiros e da Cruz Vermelha. A região sul será a que receberá mais meios, com 22 dos 36.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar considera que é preciso ter mais profissionais no terreno e apostar na formação.

Associação e sindicato denunciam dezenas de atrasos na resposta do INEM

Há duas semanas, a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica denunciou a existência de dezenas de situações de atraso na resposta de emergência por parte do INEM, muitas vezes com mais de uma hora de espera.

Em resposta, o INEM informou que, entre janeiro e outubro, o tempo médio para envio de meios de socorro em situações consideradas críticas ou urgentes variou entre um e três minutos.