Donas, Fundão: fogo causou dois feridos ligeiros e destruiu duas casas

Um incêndio numa habitação, que se propagou a outras duas, causou esta segunda-feira de madrugada dois feridos ligeiros na aldeia de Donas, concelho do Fundão.

Os quatro moradores conseguiram sair a tempo das habitações que ficaram destruídas pelo fogo durante a madrugada desta segunda-feira, ainda assim duas pessoas tiveram de ser assistidas por inalação de fumo.

O fogo destruiu por completo duas casas e danificou uma terceira, desabitada. Casas antigas, contíguas, um autêntico barril de pólvora.

Dois dos desalojados, pai e filho, serão acolhidos por familiares. A autarquia está a tratar do alojamento do casal de idosos que também ficou sem teto.

As causas do incêndio estão ainda por apurar. No combate ao fogo estiveram 35 elementos das corporações do Fundão, Covilhã, Belmonte e Castelo Branco.