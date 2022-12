Estradas bloqueadas, danos em lojas e escolas fechadas após chuvas fortes no Algarve

A intensa chuva desta segunda-feira de manhã em Faro provocou inundações, bloqueio de estradas e impediu a abertura de escolas e estabelecimentos comerciais. O coordenador da Proteção Civil Municipal de Faro, Rui Graça, precisou que a chuva que caiu no espaço de uma hora, entre as 07:00 e as 08:00, "provocou inundações um pouco por todo o concelho, sendo o centro da cidade a zona mais afetada". Ainda assim, e até ao final da manhã desta segunda-feira, não houve registo de habitações afetadas nem de pessoas desalojadas. "Temos registo de inundações em garagens, estabelecimentos comerciais, no mercado municipal e em várias artérias da cidade, o que dificultou a circulação de pessoas e abertura de algumas escolas", referiu. Segundo o responsável, algumas estradas de acesso à cidade "ficaram igualmente intransitáveis devido à acumulação de água, o que originou o caos no trânsito rodoviário nas três principais entradas da cidade".

Loading...

O presidente da Associação de Comerciantes da Baixa de Faro, Davide Alpestana, disse à Lusa que "a maior parte dos estabelecimentos comerciais foi afetada com a entrada de água, registando-se três ou quatro situações de maior gravidade". "Há algumas situações pontuais em que os danos foram mais avultados, estamos a falar de três ou quatro casos. Neste momento, cerca de 70% dos estabelecimentos está já a funcionar", referiu. Por seu lado, o presidente da Associação de Comerciantes da Região do Algarve (ACRAL) disse à Lusa que "há um conjunto de comerciantes instalados nas zonas mais críticas e clássicas da cidade que foram afetados pela água, cujos prejuízos ainda não estão contabilizados". "Há locais onde a água ainda não escoou totalmente, mas estimamos que os prejuízos possam ascender a largos milhares de euros", apontou Miguel Morgado Henriques. Segundo o responsável da ACRAL, a associação, em conjunto com a Proteção Civil Municipal, "está no terreno a tentar apurar o total de comerciantes afetados pela intempérie registada no concelho de Faro". Junto à Sé parte de uma casa devoluta não resistiu e acabou por ruir, causando danos num carro estacionado.

LUÍS FORRA

Sistema de drenagem de águas pluviais com “dificuldade em escoar o grande caudal de água” Rui Graça explicou que o sistema de drenagem de águas pluviais "teve dificuldade em escoar o grande caudal de água registado num tão curto espaço de tempo, considerando que a situação era difícil de controlar". "A drenagem funciona por gravidade, daí a dificuldade em escoar um acumulado de água de 19 milímetros por metro quadrado num tão curto espaço de tempo", sublinhou. A Proteção Civil continua no terreno a prestar auxílio às situações prioritárias.

LUÍS FORRA

LUÍS FORRA

Acionada ajuda a nível distrital para colaborar com o município de Faro O ministro da Administração Interna diz que no Algarve está já acionada ajuda a nível distrital para colaborar com o município e dar resposta às várias situações provocadas pela chuva e vento fortes.

Loading...

Chuva e vento forte até ao fim de semana em todo o país A chuva e o vento forte devem manter-se até ao fim de semana em todo o país, com especial intensidade na quarta e na quinta-feira.



Loading...