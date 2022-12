Antiga bastonária dos farmacêuticos vai liderar Hospital de Santa Maria

O Ministério da Saúde demitiu toda a direção do Hospital de Santa Maria. Ana Paula Martins, a antiga bastonária dos farmacêuticos, é a escolhida para liderar o maior hospital de Lisboa.

A escolha é da responsabilidade do novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo.

Ana Paula Martins é a primeira a ocupar um cargo no SNS por escolha direta do novo diretor executivo. Nos últimos meses, foram muitas as queixas contra a atual administração do hospital, sobretudo dos diretores de serviço que se queixavam da falta de diálogo com o atual presidente do conselho de administração e o diretor clínico e também da inaptidão que tinham para gerir um hospital como o Santa maria, o maior do pais.

A antiga bastonária dos farmacêuticos quer que o hospital seja reconhecido não pelas más notícias, mas pela excelência clínica que sempre teve.

Ana Paula Martins já terá escolhido todos os membros que a vão acompanhar na administração, nomeadamente o diretor clínico que será alguém com ligação à Faculdade de Medicina.

Farmacêutica e professora universitária, Ana Paula Martins foi durante seis anos bastonária dos farmacêuticos. É militante do PSD e chegou a ser vice-presidente de Rui Rio.

A SIC sabe que Ana Paula Martins falou com Luís Montenegro antes de aceitar o cargo de presidente do Hospital de Santa Maria.