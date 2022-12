Prepare-se para pagar mais pelo bolo-rei este Natal

Não há nenhum ingrediente do bolo rei que não esteja mais caro. Aliás, os produtos que fazem a base da receita duplicaram mesmo de preço. E à subida de preço de todas as matérias primas, junta-se o agravamento da fatura das energias e até das embalagens.

Nesta pastelaria de Aveiro, vários anos premiada pelo melhor bolo rei tradicional português, o preço final do rei da mesa de Natal, também teve de acompanhar a maior despesa na confecção.

Nesta outra pastelaria da cidade, o preço do bolo rei já tinha sido ajustado no início do ano. nDepois de meses a pesarem cada vez mais os fatores de produção, a casa assume, para já, o aumento da despesa.

O Natal de 2021 foi atípico, com uma procura extraordinária de bolo rei. O setor teme que neste Natal, um aumento do preço final, associado à perda de poder de compra, possam afastar os fiéis consumidores.