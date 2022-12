Um ferido grave em explosão seguida de incêndio em Viana do Castelo

Uma pessoa ficou esta quarta-feira gravemente ferida na sequência de uma explosão de uma botija de gás num edifício de dois pisos, mais águas furtadas, na cidade de Viana do Castelo, disse o comandante dos bombeiros sapadores locais.

A explosão, seguida de incêndio, ocorreu pelas 06:20, na Rua Arquiteto Ventura Terra, na união de freguesias de Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela. Segundo o comandante António Cruz, o ferido grave é um homem e foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.

Pelas 08:00, o incêndio já tinha sido extinto pelos bombeiros. Todos os 15 apartamentos do prédio ficaram com danos.

O comandante referiu desconhecer o número total de habitantes do edifício, mas adiantou que 18 pessoas foram retiradas dos apartamentos. O responsável disse ainda desconhecer a existência de crianças entre as pessoas que foram retiradas do edifício, que se encontra isolado e que vai ser alvo de peritagem por parte dos bombeiros sapadores e de técnicos municipais.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, chegaram a estar no local 25 elementos, apoiados por 10 veículos. Ao local comparecerem os bombeiros voluntários e sapadores, a PSP e a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.