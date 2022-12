Cartas suspeitas enviadas a partir da Alemanha para a embaixada da Ucrânia em Lisboa

Duas cartas suspeitas recebidas esta segunda-feira pela embaixada da Ucrânia em Lisboa tinham vestígios de sangue e um olho de animal em cada envelope, noticia o Expresso, citando uma fonte judicial.

Depois das perícias realizadas pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, as autoridades acreditam que “em breve, será conhecida a identidade do autor” do envio das cartas para a embaixada ucraniana na Avenida das Descobertas, numa zona em Belém, onde se localizam também outras embaixadas.

A Polícia Judiciária sabe que as cartas foram enviadas da Alemanha e tem pistas concretas sobre o autor, que não é português, mas será um cidadão europeu. As encomendas recebidas em Lisboa não tinham qualquer resíduo de pólvora, produtos químicos ou incendiários.

As autoridades portuguesas já tinham reforçada a proteção da embaixada da Ucrânia em Portugal depois de terem sido recebidos envelopes suspeitos em Espanha e outros países europeus. Algumas dessas encomendas tinham sangue, fezes, pedaços de animais mutilados. Uma das cartas estava armadilhada e chegou a explodir na mão de um funcionário da embaixada em Madrid.