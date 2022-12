TAP: realizados 117 voos dos 148 previstos até às 17:00 horas

A TAP operou 117 voos até às 17:00, dos 148 previstos para esta quinta-feira, no primeiro dia de greve de tripulantes, de acordo com a última atualização da companhia aérea portuguesa.

Devido à greve convocada para hoje e 9 de dezembro, pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), a TAP está a operar com serviços mínimos decretos pelo tribunal arbitral e pelos parceiros da companhia aérea.

Dos 64 voos de serviços mínimos previstos para hoje, "a TAP já operou os 54 previstos" e "apenas um voo de ida-e-volta para a Guiné-Bissau foi cancelado, mas devido a falta de passageiros", prossegue a companhia.

Para sexta-feira, "foi cancelado mais um, para a Praia, e pelo mesmo motivo", salienta a TAP, referindo que durante o dia de hoje a TAP voou para 51 destinos, entre os quais Washington, Telavive, Toronto, Montreal, Natal, Nova Iorque (JFK e Newark), Funchal, Munique, Londres (Heathrow e Gatwick), Salvador, Luanda, Rio de Janeiro, São Paulo e Maputo.

"A TAP lamenta profundamente a situação, que prejudica os clientes, a companhia e o país e continua, como sempre, disponível para negociar com o SNPVAC, bom como com todos os sindicatos", diz, referindo que "aceitou nove das 14 propostas do sindicato e pediu que a sua assembleia geral fosse antecipada para evitar o impacto na operação" da operadora aérea.