Caos nas urgências: autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra ameaçam ir para a porta do Ministério

Os presidentes das Câmaras de Setúbal, Palmela e Sesimbra exigem uma reunião urgente com o Ministro da Saúde. Desde terça-feira que a urgência pediátrica do Hospital São Bernardo, em Setúbal, está encerrada por falta de profissionais. Manuel Pizarro diz que vai receber os autarcas, assim que receber o pedido anunciado pelas autarquias. Os autarcas ameaçam ir para a porta do Ministério da Saúde se até domingo não for marcada a reunião que pediram ao ministro.

Há três dias que a urgência pediátrica do Hospital São Bernardo, em Setúbal, está de portas fechadas. Não tem o número mínimo de médicos especialistas para cumprir as escalas, um problema que preocupa as câmaras municipais de Setúbal, Palmela e Sesimbra.

As mesmas autarquias já tinham exigido uma reunião com o Ministro da Saúde, mas sem resposta.

Ameaçam agora ir para a a porta do Ministério da Saúde se, até domingo, não for marcada a reunião que pediram ao ministro.

“Se até domingo o senhor ministro não der nenhuma resposta a este nosso pedido de reunião, na segunda-feira, às 09:00, nós estaremos à porta do Ministério da Saúde para podermos ser recebidos pelo senhor ministro”.

As declarações são do presidente da Câmara de Setúbal, André Martins.

A urgência pediátrica do Centro Hospitalar de Setúbal vai reabrir na próxima segunda-feira, numa altura em que os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo estão sob pressão e com uma resposta limitada aos utentes.