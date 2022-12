Encontrado corpo do taxista desaparecido na ribeira de Odivelas

“Infelizmente, temos uma vítima mortal a lamentar, a qual eu queria aqui deixar as condolências aos familiares. A vítima mortal foi encontrada na área do Barreiro. Tivemos agora essa informação e temos a confirmação”, disse aos jornalistas Nelson Viana, comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas.

Foi encontrado o corpo do taxista que estava desaparecido desde a madrugada deste domingo, após o táxi que conduzia se ter despistado e caído na ribeira de Odivelas. Segundo os Bombeiros Voluntários de Odivelas, o corpo foi encontrado perto do Barreiro.

A operação de busca que está em curso deverá ser “finalizada dentro em breve”, acrescenta o comandante.

Buscas tinham sido alargadas ao Rio Trancão

As buscas pelo taxista que se despistou, durante a madrugada, numa ribeira em Odivelas foram alargadas até ao Rio Trancão, em Sacavém (Loures), numa extensão que chega aos 15 quilómetros.

"Já percorremos desde o local do acidente e o facto é que ainda não encontrámos nenhuma vítima", indicou aos jornalistas o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, Nelson Viana, referindo que as buscas foram alargadas até ao rio Trancão.

Para o local das operações, foram acionadas quatro embarcações, uma mota de água, duas equipas de drones, além dos bombeiros presentes e respetivos veículos, meios a que se vão juntar ainda duas equipas cinotécnicas da PSP (equipas especializadas em resgates).

"Continuamos a fazer as buscas no leito do rio com equipas apeadas e também nas margens do rio", acrescentou o comandante dos bombeiros de Odivelas.

Nelson Viana referiu também que as "condições atmosféricas adversas", a corrente e o caudal do rio estão a dificultar as buscas, ao mesmo tempo que vê a vegetação alta da ribeira como uma ajuda nas operações, na esperança de que o taxista esteja aí preso.

Passageiro do táxi foi resgatado pela PSP

Uma equipa de mergulhadores procurou este domingo pelo homem desaparecido durante a madrugada, após o táxi que conduzia se ter despistado e caído na ribeira de Odivelas, indicaram as autoridades presentes no local.

Nas operações de resgate, encontram-se 27 bombeiros, apoiados por sete veículos, e ainda elementos da PSP e da Proteção Civil de Odivelas, assim como da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto.

No local, a apoiar as buscas em curso, está também uma equipa de mergulhadores com um bote.

"Estivemos sempre em comunicação com ela [a pessoa desaparecida] , mas num determinado momento deixou de nos responder", relatou aos jornalistas o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, Nelson Viana.

O alerta do acidente foi dado pelas 02:38, indicou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dando conta do despiste de um táxi onde seguiam dois ocupantes.

O outro ocupante da viatura foi resgatado por um elemento da PSP e transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com ferimentos ligeiros, indicou à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa ao início da manhã.