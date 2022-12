Capitania do Porto do Funchal prolonga avisos de agitação marítima e vento forte

A capitania do Porto do Funchal prolongou esta terça-feira até às 06:00 de quarta-feira os avisos de agitação marítima e vento forte para a orla marítima da Madeira, e recomendou aos proprietários de embarcações para adotarem as "devidas precauções".

Segundo a capitania, o vento, de sudoeste, vai ser "muito fresco a forte, temporariamente fresco a muito fresco durante a tarde e início da noite", e, quanto à visibilidade, varia entre "boa a moderada" e "por vezes fraca".

Já a ondulação na costa norte deverá ser de oeste, com ondas entre os 3,5 a quatro metros, enquanto na costa sul será de sul/oeste e ondas entre os 2,5 a 3,5 metros.

A capitania do Porto do Funchal recomendou "aos proprietários e armadores das embarcações para que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo o arquipélago da Madeira, devido à previsão de chuva, agitação marítima e vento.