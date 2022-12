A baixa de Algés voltou a inundar durante a madrugada desta terça-feira por causa da chuva forte. No local, o repórter da SIC, André Palma, descreveu uma situação muito complicada.

Em declarações à SIC, o autarca de Oeiras falou num cenário ainda mais complicado do que o vivido com as inundações da passada quarta-feira.

Isaltino Morais revelou que a ribeira transbordou por volta das 05:00 e, durante 45 minuto, “esteve a correr para a baixa de Algés”.