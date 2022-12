Depois das duas grandes cheias em Lisboa, a autarquia fez saber que até agora Carlos Moedas nunca foi contactado pelo primeiro-ministro. Fonte da câmara diz à SIC que Carlos Moedas não recebeu qualquer telefonema ou mensagem de António Costa que, como se sabe, foi autarca da capital durante três mandatos.



Ontem, as ministras Vieira da Silva e Ana Abrunhosa visitaram as Câmaras socialistas de Loures e Campo Maior. E, hoje, a ministra da Presidência esteve em Oeiras do independente Isaltino Morais.

Fonte da Câmara de Lisboa garante à SIC que, até ao momento, não houve qualquer contacto do Governo para igual visita às zonas afetadas da capital.

A mesma fonte diz também que houve apenas dois contactos oficiais do Governo: um do ministro da Administração Interna José Luís Carneiro, e outro de Mariana Vieira da Silva.

Depois disso, esclarece a mesma fonte camarária, todos os contactos foram feitos por iniciativa de Carlos Moedas com o ministro da Educação para articular decisões sobre fechar ou não escolas, e com a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

Questionado pela SIC, sobre o silêncio de António Costa, o adjunto do primeiro-ministro lembra que é a ministra da Presidência quem está a coordenar a operação no terreno e sublinha que, apesar disso, o chefe do Governo está a acompanhar toda a situação.