"De cabeça perdida" e "prepotente": as reações da Direita à entrevista de Costa

PSD, Chega e Iniciativa Liberal condenam a arrogância e a prepotência de um primeiro-ministro que desrespeita opiniões contrárias e prometem uma oposição firme e vigilante. São as reações à entrevista de António Costa à revista Visão, em que dispara duros ataques aos partidos da Direita. Garante ainda que nunca será candidato a Presidente da República.

"Habituem-se". É quase sempre neste registo triunfante de quem goza de uma maioria à prova de balas da oposição que, em entrevista à Visão, o primeiro-ministro vai alternando entre o autoelogio e o ataque cerrado aos partidos da Direita que não partilham do entusiasmo da governação socialista.

O Presidente da República só leu os títulos, mas chegou para concluir que é tudo normal.

Reações dos partidos

O líder do PSD, Luís Montenegro, acusou o primeiro-ministro de se dirigir ao país e aos adversários com arrogância e de desvalorizar as dificuldades reais dos portugueses.

"Causa impressão a arrogância com que ele se dirige ao país, aos adversários políticos e desvaloriza aquilo que são as dificuldades reais, do dia a dia das pessoas", afirmou Luís Montenegro.

Acusou António Costa de fazer uma "demonstração de arrogância e de algum deslumbramento com o resultado eleitoral que obteve nas eleições de 30 de janeiro, com uma maioria absoluta que não está a saber utilizar, pelo contrário".

Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, diz que Costa está de "cabeça perdida, sem soluções para o país".

O Chega também não gostou do que ouviu e acusa-o de desrespeitar o Presidente da República.