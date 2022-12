Detida mãe de Jéssica, a menina de 3 anos que morreu em Setúbal

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira a mãe de Jéssica, a menina de três anos que morreu em junho, na cidade de Setúbal, quando se encontrava aos cuidados de uma suposta "ama".

Para além da mãe da menina foi ainda detido um homem, de 28 anos, que será filho da alegada ama e do companheiro. Segundo a Polícia Judiciária tanto este homem, como a mãe de Jéssica são "suspeitos de estarem relacionados com a morte da criança".

Os dois detidos serão presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A menina de três anos morreu a 20 de junho de 2022 por alegados maus-tratos. Jéssica apresentava vários hematomas no corpo e tinha pedaços de cabelo arrancados.

Na altura, o alerta foi dado pela mãe, que foi esta quinta-feira detida. Quando o INEM chegou ao local onde estava Jéssica, encontrou uma criança em paragem cardiorrespiratória, tendo sido de imediato transferida para o hospital. Mas Jéssica não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

Inicialmente, a mãe terá dito que a criança caiu na escola , mas numa segunda versão foi dito que J éssica tinha estado com a ama cinco dias.

A avó materna confirmou esta versão, revelando que a filha lhe ligou depois de ir buscar Jéssica à ama nessa manhã. Foi alegadamente entregue à mãe já ferida. Segundo a ama, a criança teria caído de uma cadeira.

Na quarta-feira, dois dias depois da morte de Jéssica, a alegada ama, a mãe e o padrasto de Jéssica são interrogados pela Polícia Judiciária. Ao fim do dia e terminadas as diligências, foram detidas três pessoas: a alegada ama, o seu companheiro e a filha do casal por suspeitas de homicídio qualificado, ofensas à integridade física grave, rapto e extorsão. A mãe e o padrasto da menina saíram em liberdade.

A mulher, que se dizia ser a ama de Jéssica, afinal não o era. “Tita”, como é conhecida, e o seu companheiro terão emprestado dinheiro à mãe da criança e cometido os crimes até que a dívida fosse saldada.

À SIC, o padrasto da menina confirmou esta dívida que a companheira tinha e confirmou, também, que pagou por duas vezes a pessoas conhecidas de “Tita”. Numa primeira vez terá pago 50 euros, numa segunda 150 euros.

Jéssica terá sido feita refém deste casal , de 52 e 58 anos, durante quase uma semana.

