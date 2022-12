O Tribunal de Sintra absolveu esta quinta-feira os arguidos do processo de elementos dos “No Name Boys”, acusados do crime de tentativa de homicídio de um adepto da claque “Juventude Leonina”, do Sporting.

O caso, que resultou na morte de um adepto dos leões, remonta a maio de 2020, no Estoril. No mesmo ano em que o autocarro do Benfica foi atacado.

Onze dos 31 elementos dos “No Name Boys”, afetos ao Benfica, foram condenados a pena suspensa pelos crimes de atentado à segurança de transporte rodoviário, por apedrejamento do próprio autocarro do clube, detenção de arma proibida, ameaça, ofensa à integridade física qualificada, furto e roubo.

Durante a leitura da sentença, o juiz alertou que os condenados estão proibidos de entrar em recintos desportivos durante o período em que estiverem a servir pena e recorreu ao fenómeno de “alarme social”.