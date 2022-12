Manifestação da CGTP por aumentos “dignos” contou com centenas de pessoas

Na frente da manifestação, seguiam dois carrinhos de supermercado, lado a lado, um deles alusivo às empresas de distribuição e cheio de presentes embrulhados com o cartaz "engordar, enriquecer, lucrar" e outro completamente vazio onde se lia "empobrecer a trabalhar".

Novo protesto marcado para 9 de fevereiro

A líder da CGTP apelou ainda à mobilização dos trabalhadores para participarem no "dia de indignação e protesto" marcado para 9 de fevereiro, que foi anunciado na quinta-feira pela intersindical, e avisou que a luta vai intensificar-se.

"Isto não se combate com cheques de 125 euros ou de 240 euros", acrescentou a líder da CGTP, referindo-se aos apoios criados pelo Governo para tentar mitigar o impacto do aumento dos preços.

A manifestação em Lisboa insere-se na semana de luta da CGTP por aumentos salariais de 10% e a fixação do salário mínimo nacional em 850 euros, que começou no dia 10 e termina este sábado, em vários distritos do país.Para sábado, estão previstas manifestações em Faro e em Aveiro.