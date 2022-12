IKEA de Alfragide evacuado este sábado devido a problema técnico

Todas as pessoas que se encontrava esta tarde, por volta das 18:30, no IKEA de Alfragide tiveram de abandonar o edifício depois de soar um aviso que alertava que “algo grave” tinha acontecido e que as pessoas deveria abandonarem o local e afastarem-se da loja.

No aviso que se ouviu várias vezes e em diferentes idiomas, era dada a indicação de que havia "problemas técnicos no edifício", que obrigavam a que todas as pessoas saíssem das instalações pelas saídas de emergência. Foi também dada informação sobre as crianças que se encontravam no espaço infantil.

A situação gerou alguma ansiedade entre os clientes, algumas pessoas começaram a correr e outras, com a pressa de abandonar o local, deixaram ficar bens pessoais. Houve quem deixasse a carteira juntamente com as compras que tinha no carrinho.

Em poucos minutos, os automóveis faziam fila para sair do parque de estacionamento e nas imediações, e viam-se viaturas de emergência a chegar ao local.