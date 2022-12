António Costa quer que jovens se possam realizar plenamente em Portugal

O secretário-geral do PS, António Costa, sublinhou este domingo, em Braga, a aposta do Governo em políticas para que os jovens se possam realizar plenamente em Portugal, para evitar a fuga de capital humano.

No encerramento do XXIII Congresso da Juventude Socialista (PS), António Costa sublinhou que as novas gerações têm um nível de qualificação como o país "nunca teve até hoje" e que Portugal não pode perder esse capital humano.