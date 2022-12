Augusto Santos Silva destaca "marca valiosa" da cultura e sociedade portuguesas

O presidente da Assembleia da República considerou que as migrações "dizem muito" a um país de emigrantes e de imigrantes como Portugal, numa mensagem em que assinalou o Dia Internacional dos Migrantes.

"Somos um país de emigrantes e de imigrantes e essa é uma marca valiosa da nossa cultura e da nossa sociedade", referiu Augusto Santos Silva, numa publicação na sua conta oficial na rede social Twitter.

No vídeo que acompanha a mensagem, o presidente do Parlamento afirmou que Portugal precisa de "fazer muito mais", quer no apoio aos emigrantes portugueses no estrangeiro, quer no acolhimento dos imigrantes que vivem em Portugal.