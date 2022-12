Sorrisos e bens essenciais: freguesia de Loures "adoça" o Natal de dezenas de famílias

A Junta de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, em Loures, está a entregar cabazes de Natal para ajudar quem mais precisa. Os pedidos de auxílio aumentam, mas há também cada vez mais pessoas dispostas a ajudar.

Os cabazes que estão a ser entregues a quem mais precisa estão adaptados às necessidades de cada família. De alimentos a produtos de higiene e limpeza, o objetivo é entregar bens essenciais que melhorem a vida das pessoas.

Na totalidade a Junta de Freguesia preparou 65 cabazes para 65 famílias com a ajuda de mais de 20 empresas que procuram assim “adoçar” um pouco mais o Natal de várias pessoas.

“Em conjunto com o comércio conseguimos fazer uns cabazes e oferecer as famílias um Natal melhor. Em conjunto com os profissionais, com a nossa assistente social, a nossa psicóloga e toda a área social”, revela Rosália Bagulho, da União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas.