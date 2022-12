Como vão funcionar as urgências de obstetrícia na região de Lisboa no Natal e Ano Novo

No Natal e no Ano Novo há urgências de ginecologia e obstetrícia da grande Lisboa que deverão encerrar.

Num primeiro esboço da reorganização em rede destes serviços, a que a SIC teve acesso, o Hospital Beatriz Ângelo e o de Vila Franca de Xira encerram alternadamente.

A urgência da maternidade e de ginecologia do Hospital de Vila Franca de Xira estará encerrada entre as 20:00 de dia 23 e as 08:00 de 26 de dezembro. No fim de semana seguinte encerram as urgências de ginecologia e obstetrícia do Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 20:00 de dia 30 e as 08:00 de 2 de janeiro.

Estas alternâncias serão feitas com a partilha de profissionais de saúde das unidades hospitalares envolvidas.

Com a exceção destes dois hospitais, todas as maternidades e serviços de ginecologia do SNS estarão a funcionar no fim de semana do Natal e da Passagem de Ano na margem norte de Lisboa.

Já na Margem Sul do Tejo, Setúbal e Montijo também podem fechar na quadra festiva de forma alternada. Segundo a Lusa, os três hospitais - Setúbal, Almada e Barreiro - vão partilhar recursos para que pelo menos dois estejam abertos no Natal e Passagem de Ano.

Assim, na sexta-feira, a maternidade de Setúbal fecha a porta a novas grávidas entre as 08:00 e as 20:00. A partir dessa hora e até às 08:00 de dia 26 de dezembro estará encerrada e as grávidas serão reencaminhadas para os outros dois hospitais.

O mesmo acontecerá no Hospital do Montijo na passagem de ano. Admite novas grávidas até às 20:00 de 30 de dezembro, mas daí em diante e até dia 2 de janeiro estará de portas fechadas.

A partilha de profissionais, proposta pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, pretende combater falhas para a muita procura, numa população cada vez mais velha e com os recursos humanos também cada vez mais curtos.