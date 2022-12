O que pode mudar nas farmácias para fazer face à escassez de medicamentos

A Ordem dos Farmacêuticos diz que seria “fundamental que estes profissionais tivessem mais facilidade de contacto com os médicos e acesso à informação clínica dos doentes” para fazer face à escassez de medicamentos.

A Associação Nacional de Farmácias admite que o aumento da procura tenha impacto na reposição de alguns fármacos . No entanto, os farmacêuticos sublinham que há alternativas no mercado e apelam aos utentes que comprem apenas em função das necessidades.

Com o aumento das infeções respiratórias, as farmácias portuguesas estão a demorar mais tempo a repor alguns medicamentos.

Hélder Mota Filipe, bastonário dos farmacêuticos, considera que há "capacidade de reposição" e defende um "aumento dos preços como solução para evitar o agravamento da situação".

A Associação Nacional de Farmácias também concorda com a subida, porque há fármacos a serem retirados pela indústria por falta de viabilidade económica.

Ainda assim, o preço não é a única razão para as falhas de medicamentos no mercado, sendo preciso analisar a causa e atuar de acordo com essa informação.

O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos disse ainda que as ruturas de medicamentos não são um problema apenas do mercado nacional - “são um problema europeu” -, mas sublinhou que Portugal tem “condições particulares que permitem que o problema se agrave”, apontando o mecanismo anual de revisão de preços.

“Tem a sua vantagem, que é o SNS [Serviço nacional de Saúde] pagar menos, em vez de pagar mais, e manter o acesso. Mas faz com que esta revisão seja sempre para manter ou baixar [o preço]. Só muito excecionalmente se pode aumentar”, afirmou.

Defende que, a este nível, é preciso perceber quando o medicamento deixar de ter sustentabilidade para se manter no mercado e “ter um mecanismo célere para rever adequadamente o preço nestes casos”.

Helder Mota Filipe apontou ainda os casos de falhas no mercado por causa de picos de procura, exemplificando com os fármacos para as infeções respiratórias pediátricas: “Há um aumento brusco da procura e o mercado não responde a tempo. Não quer dizer que haja rutura”.