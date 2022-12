2022: o ano das Marias e dos Franciscos

Já aconteceu em 2020, em 2021 e tornou a acontecer em 2022: Maria e Francisco continuam a ser os nomes mais escolhidos pelos portugueses para os seus bebés. É o terceiro ano consecutivo em que as Marias e os Franciscos ocupam o primeiro lugar da tabela.

Segundo o jornal Público, em 2022 nasceram 5047 Marias, um nome dez vezes mais comum do que Sara, que ocupa agora o 33.º lugar da tabela. Ana está em 17.º lugar, um nome que já foi muito comum nas décadas de 80 e 90. Já o nome Camila conseguiu, este ano, entrar para o top 10, ocupando o 10.º lugar (630) - no ano anterior ficou na 16.ª posição (514).

Leonor ocupava há um ano o segundo lugar e desceu para o terceiro este ano (1206), tendo sido ultrapassada por Alice (1284), que foi também responsável pela queda de Matilde (1164).

Top 10 nomes femininos

Maria (5047)

Alice (1284)

Leonor (1206)

Matilde (1164)

Benedita (958)

Carolina (933)

Beatriz (771)

Margarida (717)

Francisca (680)

Camila (630)



No lado dos rapazes, nasceram 1736 Franciscos. O nome Afonso passou à frente de um dos nomes portugueses mais comuns que temos e que era também um dos mais utilizados - João -, estando agora na 2.ª posição (1265). João fica, assim, na 3.ª posição, acima de nomes como Tomás, Duarte e Santiago. O top 10 continua com os mesmos nomes do ano anterior, embora com posições diferentes.

Top 10 nomes masculinos

Francisco (1736)

Afonso (1265)

João (1246)

Tomás (1233)

Duarte (1212)

Lourenço (1123)

Santiago (1115)

Martim (1066)

Miguel (1015)

Gabriel (985)

Nomes muito usados nas décadas de 80 e 90, como Manuel, José, Ricardo, Paulo, Alberto, Anabela, Paula, Teresa, Patrícia e Mafalda já não fazem parte das tabelas de nomes dados a bebés portugueses.

Será que 2023 também será o ano das Marias e dos Franciscos?