Mulher suspeita de assassinar o filho na Moita fica em prisão preventiva

A mulher de 51 anos suspeita de ter assassinado o filho com uma arma branca, no Vale da Amoreira, na Moita, vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, revelou esta quinta-feira fonte policial.

A medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa, foi decretada pelo Tribunal do Barreiro.

A mulher foi detida na terça-feira pela PSP, pouco depois de ter assassinado o próprio filho, de 20 anos, na sequência de uma discussão entre ambos.

Segundo o Comando Distrital da PSP de Setúbal, a mulher detida agrediu o filho com uma faca de cozinha, desferindo-lhe vários golpes no pescoço e na zona do tórax.

A vítima ainda foi assistida no local e transportada ao Hospital do Barreiro, mas não resistiu aos ferimentos.