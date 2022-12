Afluência de utentes no Hospital de Santa Maria inferior ao habitual no pós-Natal

Após um fim de semana natalício, que contou com muitos convívios, reuniões familiares, algumas viagens e foi marcado pela chuva, as idas às urgências dos Hospitais não foi muito maior nem pior do que é habitual nesta época do ano, pelo menos em Lisboa e arredores.

No Hospital de Santa Maria a situação esteve dentro da normalidade, no que diz respeito aos tempos de espera.

Apesar da afluência de doentes mais complexos, perfil que tem sido o habitual naquela urgência, a maioria dos doentes foi registado como “amarelo” ou "laranja".

Ainda assim, as urgências estiveram mais calmas do que na semana passada.