Indemnização a secretária de Estado: Iniciativa Liberal fala em desrespeito pelos contribuintes

O líder do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, considera que é fundamental clarificar se a secretária de Estado do Tesouro se demitiu ou foi demitida pela TAP.

"Qualquer das respostas que venha nunca vai ser positiva".

O partido fala ainda em desrespeito "enorme" pelos contribuintes.

Polémica com Alexandra Reis

A nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.

Alexandra Reis tomou posse como secretária de Estado do Tesouro na última remodelação do Governo. Ingressou na TAP em setembro de 2017 e três anos depois foi nomeada administradora da companhia aérea.

A agora governante renunciou ao cargo em fevereiro e em junho foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV). Esta questão motivou críticas de vários partidos da oposição.

Numa declaração escrita enviada esta tarde à agência Lusa, Alexandra Reis disse que o acordo de cessação de funções "como administradora das empresas do universo TAP" e a revogação do seu "contrato de trabalho com a TAP S.A., ambas solicitadas pela TAP, bem como a sua comunicação pública, foi acordado entre as equipas jurídicas de ambas as partes, mandatadas para garantirem a adoção das melhores práticas e o estrito cumprimento de todos os preceitos legais".