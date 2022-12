"Nenhum presente fica para trás": Força Aérea escolta Pai Natal

O Pai Natal, assim que foi detetado no espaço aéreo português, começou a ser escoltado pela Força Aérea, para que todos os presentes chegassem a tempo e horas à casa dos portugueses.

“Os radares da Força Aérea já detetaram a entrada do Pai Natal no espaço aéreo português. De imediato, dois F-16M da tripulação de alerta descolaram da Base Aérea N.º 5, em Monte Real, para acompanhar e escoltar o trenó do Pai Natal até às casas dos portugueses.”

No vídeo divulgado pela Força Aérea é retratada a chegada do Pai Natal, na noite de 24 de dezembro, a Portugal e também as comunicações entre ele e os pilotos.

“Boa noite, daqui Força Aérea Portuguesa”, diz o piloto. Oh, oh, oh. Boa noite Força Aérea Portuguesa", responde o Pai Natal.

Será que a missão foi bem sucedida? A garantia era de que nenhum presente ia ficar para trás. Esta foi a história contada pela Força Aérea para transmitir a sua mensagem de Boas Festas.