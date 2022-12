A população portuguesa está mais pobre. Em 2020, Portugal foi o país da União Europeia onde a pobreza mais cresceu.

Segundo as estatísticas, há mais ricos, com fortunas mais chorudas, mas também há mais pessoas no limiar da pobreza que são cada vez mais pobres

Divulgados em outubro, os dados da Pordata revelam que em 2020, comparando com o ano anterior, a pobreza aumentou 12,5%, naquela que é a maior subida deste indicador em oito anos.

Ao todo, Portugal tem quase 4,5 milhões de pessoas pobres, mas com apoios sociais, este número desce para 1,9 milhões, o que corresponde a quase 20% da população.

Entre os fatores de pobreza estão o divórcio, desemprego e doença, a que se veio juntar também a pandemia de covid-19.