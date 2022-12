Caso Alexandra Reis: trabalhadores da TAP revoltados com indemnização milionária

Os sindicatos explicam que os trabalhadores da TAP sentem-se revoltados com a indemnização milionária que a companhia aérea portuguesa pagou a Alexandra Reis, atual secretária de Estado do Tesouro.

Os sindicatos querem que a presidente da TAP dê explicações sobre o caso polémico mais recente que envolve a companhia.

A nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu uma indemnização no valor de 500.000 euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.