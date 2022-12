Monchique vai dar incentivos aos médicos que aceitem ir para a serra

A falta de médicos no Algarve é um problema crónico e que se agrava no interior da região, com concursos abertos sistematicamente, mas sem candidatos.

Em Monchique o quadro prevê quatro médico, mas há cinco anos que dois se reformaram e as duas no ativo têm estado de baixa. Na prática, a população de Monchique conta agora apenas com um clínico geral externo contratado para fazer umas horas e apenas alguns dias por semana.

Perante este cenário, a câmara de Monchique prepara-se para oferecer um conjunto de incentivos aos médicos e respetivas famílias que aceitem mudar-se para a serra. A autarquia aprovou um projeto de regulamento com um conjunto de apoios para tentar aliciar os clínicos.

Precisamente esta terça-feira termina mais um concurso para recrutamento de 10 médicos para as vagas em Monchique, Aljezur, Lagoa, Lagos, Portimão e Silves.

Em janeiro de 2022 houve outro concurso para médicos especialistas, mas só surgiram seis interessados e todos colocados em concelhos do litoral algarvio.