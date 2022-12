Alexandra Reis estava "fragilizadíssima para estar no lugar de secretária de Estado do Tesouro"

José Gomes Ferreira considera que não havia outra solução se não a demissão de Alexandra Reis, secretária de Estado do Tesouro, dada a situação frágil em que se encontrava a cumprir funções.

Numa análise na SIC Notícias, destacou a informação que seguia num dos parágrafos finais do esclarecimento da TAP enviado ao Governo: o valor da indemnização paga tinha sido isento de cortes que estavam a ser impostos pelo Plano de Reestruturação.

Ora, no Governo, Alexandra Reis seria a responsável por aplicar esses mesmo cortes. “Estava fragilizadíssima para estar no lugar de secretária de Estado do Tesouro”, disse.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, pediu esta terça-feira a demissão da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis após a polémica indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-administradora.