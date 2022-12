O vice-presidente do PSD fez esta manhã uma declaração na sede da Distrital do PSD/Porto sobre a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação e a crise política aberta no caso TAP. Paulo Rangel pede ao Governo que dê uma explicação cabal à Assembleia da República sobre esta polémica.

O dirigente do PSD considerou que a saída de Pedro Nuno Santos do Governo não encerra a polémica que envolve Alexandra Reis.

O Governo “apresentou a TAP como absolutamente estratégica para o interesse nacional”, no entanto a companhia aérea está constantemente associada a “escândalos e tanta errância de decisões e de nomeações”, referiu Paulo Rangel.

“A história do valor da indemnização ainda está por explicar” e é preciso “mais esclarecimentos” sobre o que o Governo sabia exatamente.