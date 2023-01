País

Carros submersos, ruas inundadas e casas rodeadas de água no Alto Minho

Há cinco distritos a norte do país que se mantêm em aviso vermelho por causa da chuva, do vento e da agitação marítima. Viana do Castelo foi onde houve mais ocorrências até agora, com registo de inundações e estradas cortadas.