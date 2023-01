Quatro mortos e 11 feridos em mais de 550 acidentes desde quinta-feira

Quatro pessoas morreram e 11 ficaram gravemente feridas entre quinta-feira e o início desta manhã, segundo o mais recente balanço da Operação Ano Novo da GNR.

Durante estes três dias, A GNR registou 555 acidentes, dos quais resultaram quatro vítimas mortais (resultantes de duas colisões em 30 de janeiro, uma em Bucelas, Lisboa, e outra em Moncarapacho, Faro, e uma colisão em 31 de dezembro na Póvoa de Varzim), 11 feridos graves e 106 feridos leves.

Pelo menos 101 pessoas foram detidas por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue acima do permitido por lei, Outras 65 pessoas foram também detidas por conduzirem sem habilitação legal.